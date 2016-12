UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝大半が軟化、商品安めぐる懸念で

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が軟化。原油相場が反発したものの商品安をめぐる懸念が後退せず、世界的なデフレ圧 力に対する不安が再燃した。 韓国ウォン は0.1%安の1ドル=1179.9ウォンと、10月2日以 来2カ月強ぶりの安値をつけた。外国人投資家が韓国株を引き続き売りに出している。 マレーシアリンギ は大半の国債価格が下落するなか、原油高にもかかわらず 軟化した。マレーシアはパーム油や液化天然ガス(LNG)の主要供給国で、通貨リンギ は原油相場に連れやすい。 半面、シンガポールドル は上昇。ドル指数が軟化するなか、レバレッジファ ンドから買いが入った。ただ、シンガポール経済の減速に対する懸念から、序盤の上げ幅 を縮小した。 シンガポール金融管理局(MAS)が9日公表した調査によると、エコノミストは、 シンガポールの2015年と2016年の国内総生産(GDP)伸び率見通しを3カ月前 から下方修正した。 0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。インドネシア市場は地方選挙のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.71 122.92 +0.17 Sing dlr 1.4047 1.4084 +0.26 Taiwan dlr 32.816 33.037 +0.67 Korean won 1178.69 1178.60 -0.01 Baht 35.93 35.95 +0.06 Peso 47.15 47.12 -0.07 *Rupiah 13870.00 13870.00 +0.00 Rupee 66.75 66.84 +0.13 Ringgit 4.2610 4.2605 -0.01 Yuan 6.4237 6.4172 -0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.71 119.66 -2.49 Sing dlr 1.4047 1.3260 -5.60 Taiwan dlr 32.816 31.718 -3.35 Korean won 1178.69 1099.30 -6.74 Baht 35.93 32.90 -8.43 Peso 47.15 44.72 -5.16 Rupiah 13870.00 12380.00 -10.74 Rupee 66.75 63.03 -5.57 Ringgit 4.2610 3.4965 -17.94 Yuan 6.4237 6.2040 -3.42