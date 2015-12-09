米金融・債券市場＝国債価格上昇、原油・株安で安全資産に買い

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［ニューヨーク ９日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時38分 100*22.00=2.9651% 前営業日終盤 100*26.50=2.9580% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時38分 100*10.50=2.2129% 前営業日終盤 100*08.00=2.2217% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間16時36分 99*29.50=1.6414% 前営業日終盤 99*26.00=1.6644% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時32分 99*29.00=0.9230% 前営業日終盤 99*28.25=0.9350% ９日の米金融・債券市場は薄商いの中、国債価格がおおむね上昇した。原油安や株安 を受け、安全資産とされる米国債に買いが入った。 午後終盤の取引で、１０年債 は６／３２高。利回りは２．２１４％と、 前日の２．２２２％から低下した。 ３０年債 は３／３２高、利回りは２．９６９％。 ２年債 は１／３２高。利回りは０．９２３％と、前日の０．９４３％から 低下した。 Ｔボンド先物３月限 は２０／３２高の１５５━１５／３２。 Ｔノート先物３月限 は１１／３２高の１２６━２１．５０／３２。 ＜ドルスワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 3.50 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -38.25 (+0.50)
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