〔表〕きょうの投信設定（11日）＝6本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（安定型）／（成長型） ドイチェ・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：静岡銀行、静銀ティーエム証券、ドイツ証券 アムンディ・フロア・アロケーション アムンディ・ジャパン 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）／（年１回決算型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社： りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン─（年２回決算型）＜愛称：ｊｎｅｘｔＩＩ＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社： ＳＢＩ証券
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