UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝元安につれ軟調、ウォンとルピアは2カ月ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨は10日、大半が軟調に 推移している。ドルは幅広い通貨に対して弱含んでいるものの、アジア通貨は約4カ月ぶ り安値をつけた人民元に連れ安となっている。 人民元 は0.2%下落して1ドル=6.4411元。中国人民銀行(中央 銀行)が人民元切り下げを実施した2日後にあたる8月13日以来の安値水準をつけた。 ノルディア・マーケッツ(シンガポール)のシニアアナリストは「人民元がさらに下 落しても、意外ではない」と話す。中国の景気減速が長引いていることを踏まえると、2 016年末までに6.60元まで下げる、と予想。当局も介入を控える見通しだという。 韓国ウォン は0.2%安の1ドル=1181.5ウォンと、10月2日以 来の安値をつけた。外国人投資家は7営業日連続でソウル株 を売り越している。 インドネシアルピア は0.7%安の1ドル=1万3974ルピアで、2カ月 超ぶり安値。年末に向けて企業のドル需要が高まっている。トレーダーによると、インド ネシア中央銀行はスポット市場で、ルピア安に歯止めをかけるべく介入しているもよう。 0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.60 121.44 -0.14 Sing dlr 1.4048 1.4045 -0.02 Taiwan dlr 32.807 33.047 +0.73 Korean won 1181.02 1179.30 -0.15 Baht 35.95 35.98 +0.08 Peso 47.21 47.16 -0.09 Rupiah 13965.00 13870.00 -0.68 Rupee 66.81 66.83 +0.03 Ringgit 4.2600 4.2705 +0.25 Yuan 6.4388 6.4280 -0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.60 119.66 -1.60 Sing dlr 1.4048 1.3260 -5.61 Taiwan dlr 32.807 31.718 -3.32 Korean won 1181.02 1099.30 -6.92 Baht 35.95 32.90 -8.48 Peso 47.21 44.72 -5.26 Rupiah 13965.00 12380.00 -11.35 Rupee 66.81 63.03 -5.66 Ringgit 4.2600 3.4965 -17.92 Yuan 6.4388 6.2040 -3.65