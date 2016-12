米金融・債券市場＝利回り上昇、株高を嫌気

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時39分 100*17.50=2.9722% 前営業日終盤 100*22.50=2.9643% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時39分 100*04.00=2.2358% 前営業日終盤 100*11.00=2.2112% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 99*23.75=1.6792% 前営業日終盤 99*30.00=1.6381% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時53分 99*27.50=0.9472% 前営業日終盤 99*29.00=0.9230% 米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。序盤の取引では低下していたが、 米株高を受けて流れが変わった。 国債売りは全般に及んだが、とりわけ5━7年債を手放す動きが目立った。 原油先物はこの日、一段安の展開となったが、材料視されなかった。 午後終盤の取引で、10年債債 は7/32安。利回りは前日の2.22 4%から2.235%に上昇した。朝方発表された新規失業保険週間申請件数が28万2 000件に増加したことを受け、2.206%まで下げる場面もあった。 5年債 は7/32安。利回りは1.655%から1.679%に上昇。 7年債 は9/32安。利回りは2.00%から2.024%に上昇した。 30年債 利回りは2.966%。 米財務省が実施した130億ドルの29年11カ月債(リオープン、銘柄統合)入札 は底堅い内容となったが、市場への影響は軽微だった。 外国中銀を含む間接入札者の落札比率は63.89%と、30年債入札のデータが入 手可能となって以来、3番目に高い水準となった。平均の53.6%を大きく上回った 。 野村は30年債への需要が堅調だったことについて、米利上げペースがかなり緩やか との見方に加え、来週にかけイールドカーブのフラット化に備えた動きが背景にあると指 摘している。 Tボンド先物3月限 は11/32安の155━4/32。 Tノート先物3月限 は11/32安の126━10.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 4.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -7.75 (+2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -35.50 (+2.75)