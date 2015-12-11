［東京 １１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 11 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1300 日本：昭和電工 中期経営計画説明会
1530 日本：１１月投信概況
●海外● ◇イベント 10:00 ラガルドＩＭＦ専務理事が講演 ロシア：中銀金利発表 Dec
Saturday, 12 December, 2015---------------------------------------- 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Nov
Sunday, 13 December, 2015----------------------------------------
フランス地方選挙第2回投票
Monday, 14 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１２月日銀短観 1300 日本：11月マンション発売動向（不動産経研） 1330 日本：10月第３次産業活動指数
Tuesday, 15 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：１２月日銀短観の全容 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：２年利付国債（１月債）の発行予定額等 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日本：武田薬と京都iPS細胞研究所の共同会見 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで）
Wednesday, 16 December, 2015---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 日本：鉄連会長会見
●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見
Thursday, 17 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0850 日本：７─９月期資金循環統計（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1430 日本：日商会頭会見 1515 日本：２０年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 インドネシア：中銀金利発表 Dec 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札 メキシコ：中銀金利発表 Dec Friday, 18 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目（黒田日銀総裁会見） 1400 日本：１１月粗鋼生産速報（鉄連）
●海外● ◇イベント 17:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しに関するパネル討論会に参加
Sunday, 20 December, 2015----------------------------------------
スペイン総選挙 Monday, 21 December, 2015---------------------------------------- 1400 日本：１２月日銀金融経済月報 Tuesday, 22 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：12月国際分散投資戦略調査
Wednesday, 23 December, 2015----------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付２年債入札
Thursday, 24 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１１月１８ー１９日分） 1330 日本：１６年１─３月期鋼材需要見通し（経産省）
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件
Friday, 25 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数（日銀） 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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