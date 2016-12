UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝ウォンなど大半が軟調、人民元の下落を嫌気

(内容を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア通貨市場では、人民元が4 年半ぶり安値に下落したことを嫌気して大半の新興国通貨が下落。中国経済の鈍化や、来 週予想されている米国の利上げに対する懸念が広がっている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の外為アナリスト、Seungji Jeon氏は「元の下 落は当面続き、来年は4―5%下がるだろう。アジア通貨に対する重しにもなる見通しだ 」と分析。「ただ、アジア通貨は米ドル高などをすでに織り込んでいるため、元より下落 ペースは限られるかもしれない」との見方を示した。 今週のアジア通貨の下落を主導したのはウォン で、対米ドルで1.9%安 。韓国証取によると外国人投資家は韓国株を8営業日連続で売り越し、売り越し額は2兆 1000億ウォン(18億ドル)に達した。バークレイズは「韓国は特に、中国の成長鈍 化や人民元安から影響を受けやすい」と述べた。 マレーシアリンギ は今週1.3%下落。原油価格の下落が嫌気された。 インドネシアルピア は今週0.8%安。年末を控えて企業の米ドル需要が増 えている。 シンガポールドル とタイバーツ は0.5%安。 一部のアナリストからは、米利上げは織り込まれておりアジア通貨は反発するとの見 方も出ている。 コメルツ銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、Andy Ji氏は「リスク は、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に米ドルが弱含むことだ」と指摘した。 同氏によると、中国当局は元の下値を1米ドル=6.4500元前後に制限する見込みで あり、アジア通貨の下値も限られるという。 トレーダーらによると11日、中国人民銀行(中央銀行)の代理で国有銀行が、元相 場を安定化させるための介入を行っていたもようだ。 0650GMT(日本時間午後3時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.99 121.55 -0.36 Sing dlr 1.4055 1.4030 -0.18 Taiwan dlr 32.806 33.015 +0.64 Korean won 1178.12 1181.30 +0.27 Baht 36.06 35.98 -0.22 Peso 47.25 47.19 -0.12 Rupiah 13945.00 13930.00 -0.11 Rupee 66.79 66.71 -0.11 Ringgit 4.2800 4.2625 -0.41 Yuan 6.4509 6.4378 -0.20 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.99 119.66 -1.91 Sing dlr 1.4055 1.3260 -5.66 Taiwan dlr 32.806 31.718 -3.32 Korean won 1178.12 1099.30 -6.69 Baht 36.06 32.90 -8.76 Peso 47.25 44.72 -5.34 Rupiah 13945.00 12380.00 -11.22 Rupee 66.79 63.03 -5.62 Ringgit 4.2800 3.4965 -18.31 Yuan 6.4509 6.2040 -3.83