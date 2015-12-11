〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（12月8日終了週）

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［１１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 08 Dec 2015 Prior week week Long 26,400 31,228 Short 94,450 106,129 Net -68,050 -74,901 ユーロ 08 Dec 2015 Prior week week Long 80,378 78,782 Short 252,709 261,627 Net -172,331 -182,845 ポンド 08 Dec 2015 Prior week week Long 41,633 38,403 Short 65,535 66,661 Net -23,902 -28,258 スイスフラン 08 Dec 2015 Prior week week Long 11,538 18,313 Short 37,078 43,102 Net -25,540 -24,789 カナダドル 08 Dec 2015 Prior week week Long 48,776 38,349 Short 88,914 77,329 Net -40,138 -38,980 豪ドル 08 Dec 2015 Prior week week Long 47,696 48,063 Short 81,275 94,711 Net -33,579 -46,648 メキシコペソ 08 Dec 2015 Prior week week Long 45,226 48,974 Short 69,607 74,439 Net -24,381 -25,465 ニュージーランドドル 08 Dec 2015 Prior week week Long 24,452 22,881 Short 15,571 18,124 Net 8,881 4,757 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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