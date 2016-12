米金融・債券市場＝国債利回り急低下、株・原油安で逃避買い

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*15.00=2.8763% 前営業日終盤 100*18.00=2.9714% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*01.50=2.1323% 前営業日終盤 100*04.50=2.234% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*10.00=1.5593% 前営業日終盤 99*23.75=1.6792% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時57分 99*31.75=0.8790% 前営業日終盤 99*27.50=0.9472% 米金融・債券市場は、長期国債利回りが数週間ぶりの低水準に下がった。原油安が長 引き、株式相場も弱含む中、比較的安全な資産とされる国債が買われた。 午後終盤の取引で、10年債 は28/32高。利回りは前日の2.23 7%から2.137%に低下。5週間ぶりの低水準をつけた。1日の下げ幅としては7月 初め以来の大きさとなった。 ただ、11月の米コア小売売上高が前月比0.6%増と、前月の伸び(0.2%)か ら加速したことを受け、利回りが小幅に上昇する場面もあった。 30年債価格 は1ポイント超上昇。利回りは2.877%と、前日の2 .969%から下がった。6週間ぶりの低水準となり、1日の低下幅としては2カ月半ぶ りの大きさを記録した。 5年債利回り は前日の1.684%から1.572%に低下した。 2年債 は3/32高。利回りは前日の0.959%から0.899%に低 下した。 Tボンド先物3月限 は2━3/32高の157━07/32。 Tノート先物3月限 は26.5/32高の127━05/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 5.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -0.75 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.75 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -33.75 (+1.00)