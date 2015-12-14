15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議・閣議後会見 0850 １２月日銀短観・企業の物価見通し 0850 １２月日銀短観の全容 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 ２年利付国債（１月債）の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1330 国債投資家懇談会 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 ダブルスタンダード がマザーズに（公開価格2190円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １４日（月） ◇指標 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Oct １５日（火） ◇指標 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Nov 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q3 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 13:30 米消費者物価指数（労働省） Nov 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec 21:00 対米証券投資（財務省） Oct ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで）