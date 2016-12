UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝下落、人民元安や米利上げ観測で

(内容を更新しました) [ソウル 14日 ロイター] - 14日のアジア新興国通貨は下落。中国の人民元 が4年半ぶりの安値をつけた。また、アジアの株式市場は今週に米利上げ実施されるとの 見方から値を下げている。 人民元 は一時0.2%安の1ドル=6.4665元と、2011年7月以 来の安値。中国人民銀行(中央銀行)は人民元基準値を4年半ぶりの安値に設定した。 インドネシアルピア は1%安の1ドル=1万4090ルピア。年末決済に向 けた企業のドル需要が高まり、10月7日以来の安値をつけた。トレーダーによると、中 銀が1万4100ルピア前後でルピア買い介入に乗り出したことで、下落幅は縮小した。 韓国ウォン は約0.8%安の1ドル=1188.4ウォン。9月30日以 来の安値をつけた。外国人投資家の韓国株売り越しが9営業日連続となるなか、オフショ アファンド勢がウォンを売っている。韓国当局による介入への警戒から下げ幅はやや縮小 した。 マレーシアリンギ は薄商いの中、一時0.9%安の1ドル=4.3300リ ンギ。世界的な原油安でマレーシアの石油・ガス収入減少をめぐる懸念が意識された。 0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.16 121.00 -0.13 Sing dlr 1.4115 1.4138 +0.16 Taiwan dlr 32.893 32.965 +0.22 Korean won 1185.90 1179.50 -0.54 Baht 36.10 36.05 -0.14 Peso 47.34 47.24 -0.22 Rupiah 14045.00 13945.00 -0.71 Rupee 66.96 66.88 -0.12 Ringgit 4.3150 4.2925 -0.52 Yuan 6.4588 6.4553 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.16 119.66 -1.24 Sing dlr 1.4115 1.3260 -6.06 Taiwan dlr 32.893 31.718 -3.57 Korean won 1185.90 1099.30 -7.30 Baht 36.10 32.90 -8.86 Peso 47.34 44.72 -5.53 Rupiah 14045.00 12380.00 -11.85 Rupee 66.96 63.03 -5.87 Ringgit 4.3150 3.4965 -18.97 Yuan 6.4588 6.2040 -3.95