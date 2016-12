米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＯＭＣ控え

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 100*28.00=2.9557% 前営業日終盤 102*15.00=2.8763% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 100*07.00=2.2252% 前営業日終盤 101*01.50=2.1323% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 99*27.75=1.6529% 前営業日終盤 100*10.00=1.5593% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時19分 99*27.50=0.9476% 前営業日終盤 99*31.75=0.8790% 米金融・債券市場は、15─16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)をにらみ不 安定な値動きとなる中、国債価格が下落。利回りは前週末につけていた数週間ぶりの低水 準から上昇した。 ただ、米投資会社サード・アベニュー・マネジメント傘下の高利回り(ジャンク)社 債ファンドが前週実質的な破綻状態に陥り、投資家からの解約受付を停止。投資家の間で 懸念が続いていることを背景に、相場は下げ渋る展開となった。 レイモンド・ジェイムズの市場巣トラテジスト、エリス・ファイファー氏は「前週末 に浮上したクレジット懸念が継続している」と述べた。 原油価格は11年ぶりの安値に迫った後、幾分安定化し、債券相場を下支えた。 取引終盤、指標10年債 は25/32安、利回りは2.227%。同利 回りは前営業日、5週間ぶりの低水準をつけたほか、1日の下げとしては7月初め以来の 大きさとなった。 30年債 は1─19/32安、利回りは2.958%。利回りは前営業 日、6週間ぶりの水準に低下していた。 市場参加者の間では、米連邦準備理事会(FRB)が今週のFOMCで利上げに踏み 切るとの見方が大勢となっている。 ソシエテ・ジェネラルは11日発表したリサーチノートで、12月利上げ予想が市場 に完全に織り込まれていることを反映し、短期債はFOMC前に安定的に推移するとの見 方を示した。 Tボンド先物3月限 は1━25/32安の155━14/32。 Tノート先物3月限 は23.5/32安の126━13.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (-5.00) U.S. 3-year dollar swap spread -0.25 (-5.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (-4.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.75 (-4.25) U.S. 30-year dollar swap spread -37.25 (-4.25)