16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0930 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース（総務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1035 １２月製造業ＰＭＩ速報 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 鉄連会長会見 1400 企業物価指数・２０１５年基準改定の基本方針（日銀） 1600 １１月訪日外国人客数 新規上場 ツバキ・ナカシマ が東証１部に（公開価格1550円） 市場変更 ペプチドリーム が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（火） ◇指標 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Nov 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q3 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 13:30 米消費者物価指数（労働省） Nov 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec 21:00 対米証券投資（財務省） Oct ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１６日まで） １６日（水） ◇指標 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Nov 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 米フェデックス 米オラクル