UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝堅調、原油安の一服やドル安で

(内容を更新しました) [ソウル 15日 ロイター] - アジア新興国通貨はおおむね堅調。原油安が一服 し、ドルが主要通貨に対して下落したことが背景。ただ、今週予想されている米利上げを 前に警戒感が根強く、上値は重い。 人民元 は4年半ぶり安値を更新し、他のアジア通貨の上値を抑えた。人民 銀行はこの日、人民元の対ドル基準値を1ドル=6.4559元に設定。前営業日の基準 値(6.4495元)に比べ0.1%元安・ドル高水準で、2011年7月以来の安値と なった。 韓国ウォンは上昇。市場参加者によると、当局が14日、ウォン下支えに向け介入に 動いたもよう。この日は、一段のドル売り介入への警戒感がウォンを支援した。 タイバーツ は市場参加者がドルの持ち高を減らしたことから上昇した。 インドネシアルピア は、ドル全面安を受けてルピアを買い戻す動きが広がり 、小幅上昇した。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.77 121.04 +0.22 Sing dlr 1.4096 1.4092 -0.03 Taiwan dlr 32.807 33.066 +0.79 Korean won 1182.68 1184.80 +0.18 Baht 36.08 36.14 +0.17 Peso 47.40 47.35 -0.12 Rupiah 14070.00 14075.00 +0.04 Rupee 67.05 67.09 +0.06 Ringgit 4.3230 4.3255 +0.06 Yuan 6.4650 6.4591 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.77 119.66 -0.92 Sing dlr 1.4096 1.3260 -5.93 Taiwan dlr 32.807 31.718 -3.32 Korean won 1182.68 1099.30 -7.05 Baht 36.08 32.90 -8.81 Peso 47.40 44.72 -5.65 Rupiah 14070.00 12380.00 -12.01 Rupee 67.05 63.03 -6.00 Ringgit 4.3230 3.4965 -19.12 Yuan 6.4650 6.2040 -4.04