米金融・債券市場＝国債価格下落、株高やＣＰＩ受け

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時10分 100*06.00 =2.9904% 前営業日終盤 100*27.50 =2.9564% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時07分 99*26.50 =2.2694% 前営業日終盤 100*07.00 =2.2252% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 99*21.00 =1.6975% 前営業日終盤 99*27.50 =1.6546% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時56分 99*26.00 =0.9719% 前営業日終盤 99*27.50 =0.9476% 米金融・債券市場で国債価格が下落。株高に伴い米国債への投資妙味が薄れたほか、 消費者物価指数(CPI)の安定した内容を受け、あすの米連邦公開市場委員会(FOM C)で利上げが決定されるとの見方が強まった。 Tボンド先物3月限 は23/32安の154━23/32。 Tノート先物3月限 は10/32安の126━03.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -1.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -36.25 (+1.00)