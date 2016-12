UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、株高やＣＰＩ受け

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*05.00 =2.992% 前営業日終盤 100*27.50 =2.9564% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時54分 99*27.00 =2.2676% 前営業日終盤 100*07.00 =2.2252% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*21.25 =1.6959% 前営業日終盤 99*27.50 =1.6546% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*26.25 =0.9679% 前営業日終盤 99*27.50 =0.9476% 米金融・債券市場で国債価格が下落。株高に伴い米国債への投資妙味が薄れたほか、 消費者物価指数(CPI)の安定した内容を受け、あすの米連邦公開市場委員会(FOM C)で利上げが決定されるとの見方が強まった。 11月のCPIは前月比横ばいで市場予想と一致。前年同月比では0.5%上がり、 昨年12月以来の大きな上昇率となった。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアC PIが前月比0.2%上昇。前年同月比では2.0%値上がりし、昨年5月以来の大きな 上昇率となった UBS(ニューヨーク)の米国金利ストラテジスト、マティアス・ルシンスキ氏は「 前向きなCPIが米国債の材料になった。インフレは引き締めサイクルを占う上で重要な 要素になる」と話す。 CMEフェドウオッチによると、市場参加者が織り込むあすの利上げ確率は83%。 ただ市場の焦点は利上げペースに移行している。 10年債 は13/32安、利回りは2.227%と前日の2.225% から上昇。30年債 は20/32安、利回りは2.994%と前日の2.9 62%から上昇。 Tボンド先物3月限 は23/32安の154━23/32。 Tノート先物3月限 は10/32安の126━03.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -1.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -36.25 (+1.00)