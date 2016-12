再送-16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0930 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース(総務省) 1020 国庫短期証券の入札発行 1035 12月製造業PMI速報 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 鉄連会長会見 1400 企業物価指数・2015年基準改定の基本方針(日銀) 1600 11月訪日外国人客数 新規上場 ツバキ・ナカシマ が東証1部に(公開価格1550円) 市場変更 ペプチドリーム が東証1部に マザーズから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 15日(火) ◇指標 09:30 英消費者物価指数(国立統計局) Nov 09:30 英生産者物価指数(国立統計局) Nov 10:00 ユーロ圏雇用統計(統計局) Q3 10:00 独景気期待指数(ZEW) Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 13:30 米NY州製造業業況指数(連銀) Dec 13:30 米消費者物価指数(労働省) Nov 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Dec 21:00 対米証券投資(財務省) Oct ◇イベント 米連邦公開市場委員会(16日まで) 16日(水) ◇指標 08:00 仏総合PMI速報値 Dec 08:00 仏サービス部門PMI速報値 Dec 08:00 仏製造業PMI速報値 Dec 08:30 独総合PMI速報値 Dec 08:30 独サービス部門PMI速報値 Dec 08:30 独製造業PMI速報値 Dec 08:58 ユーロ圏総合PMI速報値 Dec 08:58 ユーロ圏サービス部門PMI速報値 Dec 08:58 ユーロ圏製造業PMI速報値 Dec 09:30 ILO方式英失業率(国立統計局) Oct 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局) Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13:30 米住宅着工件数(商務省) Nov 14:15 米鉱工業生産(FRB) Nov 14:45 米製造業PMI速報値(マークイット) Dec 21:45 NZ:GDP Q3 ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 08:30 スウェーデン:中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会(声明・経済見通し発表) 19:30 米FRB議長が会見 ◇決算予定 米フェデックス 米オラクル