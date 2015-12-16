17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合・１日目 0800 甘利経済再生担当相と日商との懇談会 0850 １１月貿易収支 0850 ７─９月期資金循環統計（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1115 自工会会長会 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1430 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 日本証券取引所ＣＥＯ会見 1530 日本郵政社長会見 1600 損保協会長会見 新規上場 オープンドア がマザーズに（公開価格3820円） 新規上場 ミズホメディー がジャスダックに（公開価格1100円） 市場変更 ナガワ が東証１部に ジャスダックから 市場変更 システムソフト が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（水） ◇指標 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:58 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Nov 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 米フェデックス 米オラクル １７日（木） ◇指標21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Dec 09:30 英小売売上高（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏労働コスト Q3 13:30 米経常収支（商務省） Q3 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Dec 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 インドネシア：中銀金利発表 Dec 09:00 台湾：中銀金利発表 Q4 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札 メキシコ：中銀金利発表 Dec ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、１８日まで）