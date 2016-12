UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝上昇、株高やドル安受け

(内容を更新しました) [ソウル 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が上昇。各国の株式相場が上昇したことや米ドルの下落が背景となった。 ウォン は堅調。オーバーナイトでノンデリバラブル・フォワード(NDF ) が上昇した。ただ、この後の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利上 げを見込んで輸入企業が米ドルに買いを入れたため、上げ幅を縮小した。 台湾ドル は企業からの需要で上昇。輸出企業が決済のため、台湾ドルを1米 ドル=32.800台湾ドル近辺で買っているという。 アナリストの間では、FOMCで将来の利上げ観測がしぼんだ場合はアジア通貨がさ らに上昇するとみられている。メイバンク(シンガポール)のシニア外為アナリスト、ク リストファー・ウォン氏は「世界的な緩和政策により、年末にかけてリスク許容度は下支 えされるとみている」とコメントした。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.87 121.65 -0.18 Sing dlr 1.4069 1.4050 -0.14 Taiwan dlr 32.766 33.026 +0.79 Korean won 1176.30 1183.40 +0.60 Baht 35.97 35.97 +0.00 Peso 47.33 47.34 +0.02 Rupiah 14058.00 14055.00 -0.02 Rupee 66.88 66.92 +0.06 Ringgit 4.3060 4.3050 -0.02 Yuan 6.4657 6.4610 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.87 119.66 -1.82 Sing dlr 1.4069 1.3260 -5.75 Taiwan dlr 32.766 31.718 -3.20 Korean won 1176.30 1099.30 -6.55 Baht 35.97 32.90 -8.53 Peso 47.33 44.72 -5.51 Rupiah 14058.00 12380.00 -11.94 Rupee 66.88 63.03 -5.75 Ringgit 4.3060 3.4965 -18.80 Yuan 6.4657 6.2040 -4.05