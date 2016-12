アジア通貨動向（17日）＝堅調、米引き締めサイクルは緩やかとの見方

[ソウル 17日 ロイター] - アジア通貨は、おおむね堅調。今後の米利上げペ ースが緩やかになるとの見方を背景に、リスク投資意欲が高まっている。 米連邦準備理事会(FRB)は16日まで開催した連邦公開市場委員会(FOMC) で政策金利を約10年ぶりに引き上げるととともに、緩やかな引き締めサイクルの始まり であることを強調した。 インドネシアルピア はショートカバーで上昇。タイバーツ も大半の 国債価格が上昇するなか買われた。 一方、人民元は対ドルで2011年6月以来の安値をつけた。人民銀行はこの日、人 民元の対ドル基準値を4年半ぶりの元安水準に設定した。 シンガポールドル は11月の輸出が予想外に減少したことが嫌気され、下落 した。 0140GMT(日本時間午前10時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.47 122.22 -0.20 Sing dlr 1.4130 1.4068 -0.44 Taiwan dlr 32.813 32.950 +0.42 Korean won 1179.10 1176.20 -0.25 Baht 36.00 36.07 +0.19 Peso 47.27 47.34 +0.15 Rupiah 14032.00 14065.00 +0.24 Rupee 66.73 66.73 +0.00 Ringgit 4.3100 4.3120 +0.05 Yuan 6.4820 6.4733 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.47 119.66 -2.30 Sing dlr 1.4130 1.3260 -6.16 Taiwan dlr 32.813 31.718 -3.34 Korean won 1179.10 1099.30 -6.77 Baht 36.00 32.90 -8.61 Peso 47.27 44.72 -5.39 Rupiah 14032.00 12380.00 -11.77 Rupee 66.73 63.03 -5.54 Ringgit 4.3100 3.4965 -18.87 Yuan 6.4820 6.2040 -4.29