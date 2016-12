UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝人民元安で下げに転じる

(内容を更新しました) [ソウル 17日 ロイター] - アジア通貨は、軟調。今後の米利上げペースが緩 やかになるとの見方を背景に一時上昇していたが、人民元が対ドルで2011年6月以来 の安値をつけたことを受け、押し戻された。 米連邦準備理事会(FRB)は16日まで開催した連邦公開市場委員会(FOMC) で政策金利を約10年ぶりに引き上げるととともに、緩やかな引き締めサイクルの始まり であることを強調した。これを受け、アジア通貨は一時、買いが優勢となっていた。 韓国ウォン は、外国人投資家の国内株売りが根強く、下落した。 シンガポールドル は11月の輸出が予想外に減少したことを受け、11月2 4日以来の安値をつけた。 マレーシアリンギ は、原油安で政府の石油・天然ガス歳入が減少するとの懸 念から下げに転じた。 一方、インドネシアルピア はショートカバーから上昇。国内株は1%超上げ 、大半の国債価格も上昇している。 一部のアナリストは、FRBの政策スタンスは、必ずしも長期的にアジア通貨を支援 するほどハト派的ではない、と指摘している。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.47 122.22 -0.20 Sing dlr 1.4155 1.4068 -0.61 Taiwan dlr 32.810 32.950 +0.43 Korean won 1180.90 1176.20 -0.40 Baht 36.08 36.07 -0.03 Peso 47.36 47.34 -0.03 Rupiah 14050.00 14065.00 +0.11 Rupee 66.64 66.73 +0.14 Ringgit 4.3280 4.3120 -0.37 Yuan 6.4820 6.4733 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.47 119.66 -2.30 Sing dlr 1.4155 1.3260 -6.32 Taiwan dlr 32.810 31.718 -3.33 Korean won 1180.90 1099.30 -6.91 Baht 36.08 32.90 -8.81 Peso 47.36 44.72 -5.56 Rupiah 14050.00 12380.00 -11.89 Rupee 66.64 63.03 -5.42 Ringgit 4.3280 3.4965 -19.21 Yuan 6.4820 6.2040 -4.29