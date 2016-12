UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ブル・フラット化の動き目立つ

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*13.00 =2.929% 前営業日終盤 99*28.50=3.0055% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*07.00 =2.2252% 前営業日終盤 99*18.50=2.2977% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.25 =1.7026% 前営業日終盤 99*13.25=1.7489% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時38分 99*25.00 =0.9884% 前営業日終盤 99*23.75=1.0086% 17日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。米連邦準備理事 会(FRB)の将来の利上げ能力をめぐって懐疑的な見方が強まるなか、短期債よりも長 期債の利回りが大きく低下、いわゆるブル・フラット化の動きが目立った。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は 「投資家は国債が比較的安全であると引き続き考えており、FRBが示す楽観的な成長や インフレ見通しを完全には信用していない可能性がある」と述べた。 12日までの週の新規失業保険週間申請件数は、季節調整済みで1万1000件減の 27万1000件となった。労働市場改善の目安とされる30万件の節目を41週連続で 下回り、労働市場の継続的な回復を示した。一方、12月のフィラデルフィア連銀業況指 数はマイナス5.9で、11月のプラス1.9から低下した。 終盤の取引で、2年債 は1/32高、利回りは0.992%に低下。10 年債 は17/32高、利回りは2.230%に低下。30年債 は 1─13/32高、利回りは2.993%に低下した。 Tボンド先物3月限 は1─12/32高の155━29/32。 Tノート先物3月限 は12/32高の126━05/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 1.75 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -8.00 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -34.50 (+0.50)