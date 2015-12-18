UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（18日）＝13本、504億8102万円

(設定額を追加します) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＪＰＭワールド・トレイン・株式ファンド＜愛称：みらいきっぷ＞ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：１４億２８７９万円 販売会社：三井住友信託銀行 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３カ月決算型） みずほ投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：１億２３８５万円 販売会社：クレディ・スイス証券、証券ジャパン、水戸証券 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） みずほ投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：３億２４８２万円 販売会社：香川証券、証券ジャパン、水戸証券 産業競争力強化ファンド（早期償還条項あり） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１５００億円 設定額：１２７億０４８１万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 産業競争力強化ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１５００億円 設定額：３５８億９０７２万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 たわらノーロード 先進国リート ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 たわらノーロード 先進国債券 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 たわらノーロード 国内リート ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 たわらノーロード 国内債券 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 たわらノーロード 先進国株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド ２０３０（確定拠出年金）／２０４０（確定拠出年金）／２０５０（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行