UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝大半が上昇、人民元の持ち直し受け

(内容を更新しました) [ソウル 18日 ロイター] - 18日午後のアジア新興国通貨は、人民元の持ち 直しを受け、大半が小幅に上昇している。しかし、米利上げなどを受け、週間ベースでは 下落となる。 台湾ドル は、輸出業者の決済に絡む買いで上昇。ただ、台湾中央銀行が前日 、予想外の利下げを決定したことから海外勢の売りが出ており、上昇幅は限定的になって いる。 人民元 は、一時4年半ぶりの安値を付けたが上昇に転じた。中国人民銀行 が国有銀行を通じて元下支え介入を行ったとみられる。 シンガポールドル は人民元の持ち直しを受けて上昇。元は、シンガポール金 融管理局(MAS)の金融政策手段である通貨バスケットの構成通貨の1つと考えられて いる。 マレーシアリンギ は、薄商いの中、週末を控えたショートカバーで上昇。 トレーダーやアナリストは、アジア新興国通貨の上昇は、米ドル上昇を受けた利益確 定の動きによるもので、持続力はないとみている。 ANZ(シンガポール)のFXシニアストラテジスト、クーン・ゴー氏は、「人民元 の反発は一時的な動きでしかない可能性があり、さほどアジア通貨の支援にならない」と 述べた。同氏によると、アジア通貨はこれまで元安にあまり反応してきておらず、今後影 響が出てくる可能性があるという。 0615GMT(日本時間午後3時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0615 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.92 122.55 +0.52 Sing dlr 1.4144 1.4184 +0.28 Taiwan dlr 32.882 33.035 +0.47 Korean won 1180.90 1180.10 -0.07 Baht 36.14 36.07 -0.19 Peso 47.41 47.40 -0.03 Rupiah 13994.00 14005.00 +0.08 Rupee 66.43 66.42 -0.01 Ringgit 4.2830 4.3135 +0.71 Yuan 6.4787 6.4837 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.92 119.66 -1.86 Sing dlr 1.4144 1.3260 -6.25 Taiwan dlr 32.882 31.718 -3.54 Korean won 1180.90 1099.30 -6.91 Baht 36.14 32.90 -8.97 Peso 47.41 44.72 -5.67 Rupiah 13994.00 12380.00 -11.53 Rupee 66.43 63.03 -5.11 Ringgit 4.2830 3.4965 -18.36 Yuan 6.4787 6.2040 -4.24