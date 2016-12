米金融・債券市場＝国債小幅高、安全資産需要や緩やかな利上げ予想で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*18.50 =2.9204% 前営業日終盤 101*13.00 =2.929% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*13.00 =2.204% 前営業日終盤 100*07.00 =2.2252% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.25 =1.6762% 前営業日終盤 99*20.25 =1.7026% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.25 =0.9522% 前営業日終盤 99*25.00 =0.9884% 18日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅高となった。 株安、原油安のほか、来年の米利上げペースが想定ほど大きくなるのかを疑う見方が 強まり、比較的安全な資産とされる米国債への需要が高まった。 終盤の取引で、2年債 は3/32高。利回りは0.9522%と、前日終 盤の1.005%から低下した。 10年債 は13/32高。利回りは2.190%と、前日終盤の2.2 38%から下がった。 30年債 は20/32高。利回りは2.904%で、前日終盤の2.9 36%から低下した。 米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長は、今後の金融政策姿勢は引き続き緩和 的との認識を示し、次回利上げ決定時に、目標を下回り続けるインフレ率を注視する考え を表明している。 ジェフリーズの金融市場ストラテジスト、トム・サイモンズ氏は「仮に原油相場が反 発すれば、来年第1・四半期の追加利上げの可能性は高まる」と分析。「ただ現時点で、 6月まで利上げは無いとの予想が広がっている」と指摘した。 年末や国債入札を控え、ポジション調整のために短期国債を買い増す動きも、債券市 場を下支えした。 今後は、短期金利の上昇幅が長期金利より大きくなるとの見方が出ている。ただ、利 回り曲線のフラット化は、より長期の国債需要によるもので、短期国債の売りはそれほど 要因でないとの分析も出ている。 Tボンド先物3月限 は15/32高の156━12/32。 Tノート先物3月限 は11.5/32高の126━15.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+4.00) U.S. 3-year dollar swap spread 5.00 (+3.50) U.S. 5-year dollar swap spread -0.75 (+2.75) U.S. 10-year dollar swap spread -6.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -33.75 (+0.50)