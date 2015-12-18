〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（12月15日終了週）

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［１８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 15 Dec 2015 Prior week week Long 37,301 26,400 Short 63,881 94,450 Net -26,580 -68,050 ユーロ 15 Dec 2015 Prior week week Long 71,295 80,378 Short 231,256 252,709 Net -159,961 -172,331 ポンド 15 Dec 2015 Prior week week Long 39,121 41,633 Short 56,041 65,535 Net -16,920 -23,902 スイスフラン 15 Dec 2015 Prior week week Long 29,710 11,538 Short 27,759 37,078 Net 1,951 -25,540 カナダドル 15 Dec 2015 Prior week week Long 44,262 48,776 Short 95,271 88,914 Net -51,009 -40,138 豪ドル 15 Dec 2015 Prior week week Long 61,956 47,696 Short 72,408 81,275 Net -10,452 -33,579 メキシコペソ 15 Dec 2015 Prior week week Long 34,779 45,226 Short 95,151 69,607 Net -60,372 -24,381 ニュージーランドドル 15 Dec 2015 Prior week week Long 16,346 24,452 Short 15,227 15,571 Net 1,119 8,881 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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