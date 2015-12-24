〔情報ＢＯＸ〕一般会計予算一覧

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［東京 ２４日 ロイター］ - ◎総額９６兆７２１８億円 （＋３７９９億円） ＜歳入＞ 税収 ５７兆６０４０億円 （＋３兆０７９０億円） 税外収入 ４兆６８５８億円 （─２６８１億円） 新規国債 ３４兆４３２０億円 （─２兆４３１０億円） うち建設国債 ６兆０５００億円 （＋４７０億円） うち赤字国債 ２８兆３８２０億円 （─２兆４７８０億円） ＜歳出＞ 国債費 ２３兆６１２１億円 （＋１６１４億円） 基礎的財政収支対象経費 ７３兆１０９７億円 （＋２１８５億円） うち社会保障関係費 ３１兆９７３８億円 （＋４４１２億円） うち地方交付税交付金等 １５兆２８１１億円 （─２５４７億円） ＊カッコ内は１５年度当初比の増減
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