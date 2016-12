UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝ルピア主導で上昇、リンギは軟調

(内容を更新しました) [シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場はインドネシアル ピア主導でおおむね上昇。一方、原油安を背景にマレーシアリンギは下落している。 ルピア は1ドル=1万3740ルピアと約1.3%上昇。12月14日につけ た2カ月ぶり安値の1万4090ルピアから切り返している。 在インドネシアのある為替トレーダーはルピアの上昇について「米連邦準備理事会( FRB)の利上げ決定を受けた不透明感の後退」が支援材料と指摘。インドネシア債券市 場への海外資金の流入が背景にあるとの見方を示した。 韓国ウォン も小幅上昇。格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービス は19日、韓国の発行体および債券の格付けを、従来の「Aa3」から同国として過去最 高水準となる「Aa2」に引き上げた。 シンガポールドルも小幅高だが、同通貨の底堅さは今週発表される消費者物価指数( CPI)や鉱工業生産など国内の指標によって試されることになる見通し。 みずほ銀行(シンガポール)のシニアエコノミストは、インフレ率がそれほど大きく 回復しないとみられることなどから、指標を受けた市場の反応は米ドル高(シンガポール ドル安)の方向になるとの見方を示した。 リンギ は0.2%安とアンダーパフォーム。原油価格の下落を受けてマレーシ アの石油・ガス収入をめぐる懸念が強まった。 0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.41 121.20 -0.17 Sing dlr 1.4108 1.4125 +0.12 Taiwan dlr 32.831 33.117 +0.87 Korean won 1177.00 1183.00 +0.51 Baht 36.15 36.15 +0.01 Peso 47.30 47.34 +0.08 Rupiah 13740.00 13915.00 +1.27 Rupee 66.31 66.40 +0.13 Ringgit 4.3000 4.2905 -0.22 Yuan 6.4807 6.4815 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.41 119.66 -1.45 Sing dlr 1.4108 1.3260 -6.01 Taiwan dlr 32.831 31.718 -3.39 Korean won 1177.00 1099.30 -6.60 Baht 36.15 32.90 -8.98 Peso 47.30 44.72 -5.45 Rupiah 13740.00 12380.00 -9.90 Rupee 66.31 63.03 -4.95 Ringgit 4.3000 3.4965 -18.69 Yuan 6.4807 6.2040 -4.27