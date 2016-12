米金融・債券市場＝30年債利回り上昇、原油安定でインフレ期待上向き

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時28分 101*21.00=2.9165% 前営業日終盤 101*18.50=2.9204% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時27分 100*15.00=2.1969% 前営業日終盤 100*13.00=2.204% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 99*25.00=1.6712% 前営業日終盤 99*24.25=1.6762% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時37分 99*27.25 =0.9523% 前営業日終盤 99*27.25 =0.9522% 21日の米金融・債券市場では、米原油価格が安定化したことでインフレ期待が若干 上向いたことを背景に、30年債利回りがやや上昇した。ただ年末を控え薄商いとなるな か、他の国債はほぼ横ばいで推移した。 終盤の取引で30年債 は5/32安、利回りは2.917%と前週末の 2.908%から上昇した。10年債 は2/32高、利回りは2.190% 、2年債 価格はほぼ横ばい、利回りは0.948%で推移している。 この日の取引で米原油価格は11年ぶりの安値となる1バレル=33.98ドルまで 落ち込んだものの、結局0.01ドル高の34.74ドルで清算。安定化の兆しが出たこ とでインフレ期待がやや上昇し、一時1週間ぶりの低水準をつけていた30年債利回りの 上昇につながった。 30年債以外はほぼ横ばいで推移。薄商いにより相場の動きが増幅される可能性もあ るとして、大きな取引を控える傾向が出ている。 クレディ・アグリコル・コーポレート・インベストメントバンク(ニューヨーク)の 世界金利戦略責任者のデビッド・キーブル氏は、「市場の流動性が低下している時に大き なポジションをとるのは控えたい」とし、「今年これまでに積み上げてきた利益を最後の 数日間で失うようなことはしたくない」と述べた。 この日は主要な米経済指標の発表がなかったことも動意が薄くなる一因となった。米 連邦準備理事会(FRB)は前週予想通りに利上げを決定したが、週が明けてその影響も 薄れてきている。 パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略部門責任者、ジャスティン・ホーゲンド ールン氏は、「年末を控え債券市場の流動性が低下し始めている」としている。 Tボンド先物3月限 は10/32安の156━2/32。 Tノート先物3月限 は2.5/32高の126━18/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 5.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 0.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 (+0.50)