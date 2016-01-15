12月末投信の銀行窓販残高は前月比微減の77兆円、シェアは48.6％＝投信協会

［東京 １５日 ロイター］ - 投資信託協会によると、１２月末の私募を含む投信 の銀行窓販残高は前月比微減の７７兆６３９９億円。投信残高全体に占める銀行チャンネ ルの販売シェアは４８．６％。２カ月連続で上昇した。 １２月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額７７兆６３９９億円 前月比▲０．０３％ 投信シェア４８．６％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額７６兆６４３１億円 前月比０．１％ 投信シェア５４．３％ 公募のみ純資産総額２９兆５８６６億円 前月比▲１．２％ 投信シェア３６．２％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額９９６８億円 前月比▲７．６％ 投信シェア５．４％ 備考）▲は減少