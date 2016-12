UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝大半が上昇、ルピアは1カ月ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場は大半が上昇。イ ンドネシアルピアは対ドルで1カ月ぶり高値をつけた。ルピアは今週に入り、主要なテク ニカル抵抗線を突破した。 ルピア は一時1ドル=1万3530ルピアと、トムソンロイターのデータによ ると11月11日につけた高値に達した。直近では1ドル=1万3660ルピアと、前日 比0.7%高で推移している。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は、ルピアやマ レーシアリンギ などの通貨はおそらくショートカバーに支えられていると指摘。そ の上で、こうした値動きが1月以降の市場の動きを示していると受け止めるべきではない との考えを示し、中国の景気減速や原油価格見通しなどへの懸念といったリスクが引き続 き存在すると述べた。 市場関係者2人は、過去数日間にインドネシア中央銀行(中銀)がドル売りを実施し た可能性があり、それによってルピアがさらに堅調になったのではないかとの見方を示し た。 人民元のスポット相場 は1ドル=6.4787元。 この日の人民元の対ドル基準値 は1ドル=6.4746元と、前日比0. 01%の元高・ドル安水準に設定された。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.24 121.15 -0.07 Sing dlr 1.4060 1.4071 +0.08 Taiwan dlr 32.817 33.085 +0.82 Korean won 1172.39 1177.60 +0.44 Baht 36.10 36.12 +0.04 Peso 47.33 47.30 -0.06 Rupiah 13660.00 13760.00 +0.73 Rupee 66.31 66.35 +0.07 Ringgit 4.3000 4.3025 +0.06 Yuan 6.4787 6.4808 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.24 119.66 -1.31 Sing dlr 1.4060 1.3260 -5.69 Taiwan dlr 32.817 31.718 -3.35 Korean won 1172.39 1099.30 -6.23 Baht 36.10 32.90 -8.86 Peso 47.33 44.72 -5.51 Rupiah 13660.00 12380.00 -9.37 Rupee 66.31 63.03 -4.94 Ringgit 4.3000 3.4965 -18.69 Yuan 6.4787 6.2040 -4.24