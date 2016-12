米金融・債券市場＝利回り上昇、ＧＤＰ統計や原油回復受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*27.50=2.9564% 前営業日終盤 101*22.50=2.9142% 10年債 (指標銘柄)

米東部時間16時53分 100*03.50=2.2375% 前営業日終盤 100*15.50=2.1952% 5年債 (指標銘柄)

米東部時間17時02分 99*19.75=1.7061% 前営業日終盤 99*25.25=1.6696%

2年債 (指標銘柄)

米東部時間16時08分 99*25.75=0.977% 前営業日終盤 99*27.25=0.9523%

米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。短期債利回りは、来年の着実な利上げペースを後押しする経済指標を材料視して上昇する一方、長期債利回りは原油価格の持ち直しを受けたインフレ加速見通しが押し上げ要因となった。

第3・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、年率換算で前期比2.0%増と、改定値の2.1%増からやや下方修正されたが、市場予想の1.9%増を上回った。

またGDP統計では、米連邦準備理事会(FRB)がインフレ指標として注目するコア個人消費支出(PCE)価格指数が1.4%上昇と、上昇率は市場予想の1.3%をやや上回った。

SVBアセット・マネジメントのポートフォリオマネジメント責任者、ニン・チャン氏は「コアPCEデータは、FRB当局者の(金利見通しを示す)ドットチャートと矛盾する内容ではない」と話す。

午後終盤の取引で、10年債 は11/32安。利回りは2.238%と、前日の2.197%から上昇した。

30年債 は26/32安。利回りは2.966%と、2.925%から上昇した。

前日に2009年以来の安値をつけていた米原油先物 はこの日、0.33ドル高の1バレル=36.14ドルで清算。インフレ圧力の増大を示唆する原油相場の回復で、30年債利回りが上昇した。

2年債 は1/32安。利回りは0.977%と、0.956%から上昇した。

Tボンド先物3月限 は1ポイント安の155━2/32。

Tノート先物3月限 は12.5/32安の126━5.5/32。

<ドル・スワップ・スプレッド>

LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 4.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -1.25 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -33.75 (-0.25)