アジア通貨動向（23日）＝ほぼ横ばい、台湾ドルは上昇

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア通貨は、ほぼ横ばいから堅調となっ た。台湾ドルは国内輸出業者の米ドル売りにより上昇した。 人民元 は米ドルに対して上昇した。人民銀行はこの日、人民元の対ドル基 準値を3日連続で元高に設定した。 シンガポールドル は、11月のコアインフレ率が予想外に鈍化したことから 、軟調となった。11月のコア消費者物価指数(CPI)は前年比0.2%上昇し、5月 に記録した5年ぶり低水準の0.1%上昇に近づいた。 アジア通貨の大半は今週上昇している。米連邦準備理事会(FRB)が先週利上げを 再開するとともに、今後の引き締めペースが緩やかになることを示唆したことを受け、投 資家はドル持ち高を縮小している。 0709GMT(日本時間午後4時9分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.93 121.05 +0.10 Sing dlr 1.4054 1.4038 -0.11 Taiwan dlr 32.811 33.090 +0.85 Korean won 1171.98 1173.30 +0.11 Baht 36.06 36.05 -0.03 Peso 47.25 47.34 +0.18 Rupiah 13665.00 13670.00 +0.04 Rupee 66.21 66.32 +0.16 Ringgit 4.3055 4.3005 -0.12 Yuan 6.4769 6.4788 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.93 119.66 -1.05 Sing dlr 1.4054 1.3260 -5.65 Taiwan dlr 32.811 31.718 -3.33 Korean won 1171.98 1099.30 -6.20 Baht 36.06 32.90 -8.76 Peso 47.25 44.72 -5.35 Rupiah 13665.00 12380.00 -9.40 Rupee 66.21 63.03 -4.81 Ringgit 4.3055 3.4965 -18.79 Yuan 6.4769 6.2040 -4.21 Yuan 6.4787 6.2040 -4.24