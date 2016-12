UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、利上げペース高まるとの観測で

(表を更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*06.00=2.9904% 前営業日終盤 100*27.50=2.9564% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.50=2.2587% 前営業日終盤 100*03.50=2.2375% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*17.00=1.7244% 前営業日終盤 99*19.75=1.7061% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.00=0.9894% 前営業日終盤 99*25.75=0.977% 米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、なかでも30年債利回りは1週間ぶりの 高水準を付けた。良好な米経済指標を受け来年の米利上げペースが高まるとの見方が出た ことに加え、原油価格が上向いたことで物価上昇が示唆されたことが背景。ただ、クリス マスを控え商いは薄かった。 商務省発表の11月の個人所得・消費支出統計では、堅調な賃金上昇を反映して個人 所得が前月比0.3%増加。8カ月連続の増加となり、予想の0.2%増も上回った。こ れを受け、30年債 利回りは3.015%まで上昇。10年債 利回りも2.280%と、1週間ぶりの高水準に迫った。 同統計では賃金・給与が前月の0.6%増に続き0.5%増加。TD証券(ニューヨ ーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、「米経済の足腰が引 き続き堅調であることが示された。これによりFRBは(景気回復を損なうことなく)利 上げを継続できるとの楽観的な見方が広まった」としている。 このほか原油価格が上昇したことを受けインフレ圧力が高まるとの見方から、30年 債利回りが上昇。バンク・オブ・ノバスコシア(ニューヨーク)の米国債トレーディング 部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は、30年債利回りが上昇したことで短・中期債 利回りも上向いたとの見方を示した。 終盤の取引で10年債は6/32安、利回りは2.264%で推移。5年債US5YT=R Rは2/32安、利回りは1.723%で推移している。2年債 はほぼ横ばい 。 Tボンド先物3月限 は26/32安の154━8/32。 Tノート先物3月限 は5.5/32安の126。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -35.75 (-1.50)