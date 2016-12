UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝おおむね堅調、週間で上昇する見通し

(内容を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場は薄商いのなか、 おおむね堅調。投資家がドルのロングポジション縮小に動いていることが背景で、週間で 上昇する見通しとなっている。 人民元はほぼ横ばいで推移。中国人民銀行(中央銀行)はこの日の対ドル基準値をや や元安に設定した。 タイバーツ は外国企業や国内銀行からのドル買いを背景に一時下落していた が、切り替えしている。 ある市場筋は、年末を控えて多くの投資家が休暇に入っており、薄商いでバーツの振 れ幅が拡大する可能性があると指摘した。 シンガポールドルも小動き。予想を下回った鉱工業生産データにはそれほど反応して いない。 インド、インドネシア、マレーシア、フィリピンの市場は25日まで休場。 大方の通貨は週間で上昇する見通しで、インドネシアルピアが約2%高と主導してい る。 0612GMT(日本時間午後3時12分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.57 120.91 +0.28 Sing dlr 1.4048 1.4047 -0.01 Taiwan dlr 32.768 33.100 +1.01 Korean won 1166.87 1173.10 +0.53 Baht 36.04 36.06 +0.06 Peso 47.23 47.23 +0.00 Rupiah 13640.00 13640.00 +0.00 Rupee 66.21 66.21 +0.00 Ringgit 4.3050 4.3103 +0.12 Yuan 6.4786 6.4778 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.57 119.66 -0.76 Sing dlr 1.4048 1.3260 -5.61 Taiwan dlr 32.768 31.718 -3.20 Korean won 1166.87 1099.30 -5.79 Baht 36.04 32.90 -8.71 Peso 47.23 44.72 -5.30 Rupiah 13640.00 12380.00 -9.24 Rupee 66.21 63.03 -4.80 Ringgit 4.3050 3.4965 -18.78 Yuan 6.4786 6.2040 -4.24