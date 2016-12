米金融・債券市場＝長期債利回り低下、前日の売り続かず

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 100*22.50=2.9643% 前営業日終盤 100*06.00=2.9904% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 100*01.50=2.2446% 前営業日終盤 99*29.50=2.2587% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*18.25=1.7163% 前営業日終盤 99*17.00=1.7244% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*24.00=1.0065% 前営業日終盤 99*25.00=0.9894% 米金融・債券市場では、長期債利回りが低下した。前日は1週間ぶりの高水準をつけ ていたが、年末年始を控えポジションを中立化させる動きが出たことが背景。 30年債 利回りは一時2.962%まで低下。前日は原油価格の上昇 でインフレ圧力が高まるとの見方から3.015%まで上げていた。前日は10年債利回 りも1週間ぶりの高水準に迫っていた。 この日はクリスマスを控え午後2時までの短縮取引。薄商いとなるなか30年債と1 0年債に一段の売り圧力をかけることに警戒感が広がった。FTNフィナンシャルの金利 ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「昨日と同様の動きが続くとの予想通りの展開にな らなかったことから買戻しが入った」としている。 長期債利回りが低下したのに対し、短期債利回りは上昇。2年債 利回りは 1.011%、3年債 利回りは1.331%と、ともに1週間ぶりの高水準を つけた。 終盤の取引で10年債 は5/32高、利回りは2.245%で推移。 一 時は2.241%まで低下した。 Tボンド先物3月限 は26/32高の155━2/32。 Tノート先物3月限 は5.5/32高の126─5.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 4.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -7.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -36.00 (-0.25)