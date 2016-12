[東京 25日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 25 December, 2015---------------------------------------- 1600 日本:高島屋 3―11月期決算 ●海外● ◇休場 米、英、ブラジル、独、仏、香港、韓国、インド、シンガポール、マレーシア Monday, 28 December, 2015---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(1月7日入札予定分) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(1月8日入札予定分) 1030 日本:30年利付国債(1月債)の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債(1月債)の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省2年債入札 Tuesday, 29 December, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省5年債入札 Wednesday, 30 December, 2015---------------------------------------- 1400 日本:基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀) ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 Thursday, 31 December, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇休場 韓国、タイ、ブラジル Friday, 01 December, 2016-------------------------------------- ●海外● ◇休場 オーストラリア、中国、香港、韓国、米、シンガポール、ブラジル、独、仏、英 Sunday, 03 December, 2016-------------------------------------- 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 18:15 フィッシャー米FRB副議長が講演 "Central Banking: What's Next?" Monday, 04 December, 2016-------------------------------------- 22:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "U.S. Economic and Monetary Policy Developments" (日本時間4日07:30) Tuesday, 05 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:12月マネタリーベース(日銀) 1400 日本:経済3団体 新年パーティーと記者会見 14:00 新年パーティー(孔雀の間)/15:15 記者会見(光の間) ●海外● ◇イベント 22:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が パネル討論会に参加(日本時間5日07:30) Wednesday, 06 January, 2016---------------------------------------- 1400 日本:アサヒビール 16年事業方針説明会 ●海外● ◇イベント 19:00 12月15─16日の米FOMC議事要旨発表 家電見本市「2016年CES」(米ラスベガス、9日まで)

Thursday, 07 January, 2016---------------------------------------- 1100 日本:サントリービール、サントリースピリッツの16年事業方針 1400 日本:サッポロビール 2016年マーケティング方針説明会 1500 日本:12月国内ユニクロ既存店売上高速報 1500 日本:ファーストリテイリング 9―11月期決算

1500 日本:セブン&アイ・ホールディングス 3―11月期決算

1500 日本:ファミリーマート 3―11月期決算 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3・10・30年債入札条件 13:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 家電見本市「2016年CES」(米ラスベガス、9日まで) Friday, 08 January, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合における主な意見(12月17・18日分) 1400 日本:キリンビール 事業方針発表会 ●海外● ◇イベント 16:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 家電見本市「2016年CES」(米ラスベガス、9日まで)

