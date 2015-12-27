〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor を クリックしてご覧ください ［ ２８日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人 前回 指標コード 数 29Dec 12:30 BR プライマリーバランス Nov BLN BR 0 -11.5 30 29Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売 w/e % 0 2.1 上高 29Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月 Oct % 0 0.2 比） 29Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年 Oct % 5.4 9 5.5 比） 29Dec 14:00 US ケースシラー20都市（前月比） Oct % 0.5 9 0.6 29Dec 15:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Dec 93.6 12 90.4 29Dec 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Nov % 0 -1.4 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 5.18 30Dec 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Nov % 5.4 8 5.3 30Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1764. 0 30Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 7 0.2 30Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 107.7 31Dec 6:00 RU サービス部門ＰＭＩ Dec 0 49.8 31Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 267 31Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 49.7 12 48.7 01Jan 0:00 KR 貿易収支 Dec bln $ 0 10.30 01Jan 1:00 CN 製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec 0 49.6 01Jan 1:00 CN 非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec 0 53.60 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE =スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、 ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １２月２８日（月） 18:00 米財務省２年債入札 ◇休場 英、独、オーストラリア、香港 １２月２９日（火） 18:00 米財務省５年債入札 １２月３０日（水） 18:00 米財務省７年債入札 １２月３１日（木） ◇休場 韓国、タイ、ブラジル 米・英・仏市場は短縮取引 １月１日（金） ◇休場 オーストラリア、中国、香港、韓国、米、シンガポール、ブラジル、独、仏、英 １月２日（土） １月３日（日） 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 18:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 "Central Banking: What's Next?" ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here