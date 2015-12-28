〔表〕きょうの投信設定（29日）＝6本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─１２ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：５００億円 設定額：―― 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 米国優先リート・ファンド２０１５─１２（為替ヘッジあり）＜愛称：リート・スタ ー＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：―― 販売会社：高知銀行 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド ２０１５─１２＜為替ヘッジあ り＞ ＜愛称：グッド・ブリッジ１５─１２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：―― 販売会社：百十四銀行 世界ハイブリッド証券ファンド２０１５１２（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君プラ ス２０１５１２＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：―― 販売会社：香川銀行 新光バンクローン・ファンド（円ヘッジ型）２０１５─１２ 新光投信 設定上限額：１２０億円 設定額：―― 販売会社：七十七銀行 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス２０１５─１２ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１６５億円 設定額：―― 販売会社：西日本シティ銀行、西日本シティＴＴ証券