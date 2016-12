UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝まちまち、ウォンは3週間ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では、輸出業者の 買いとドル安基調を背景に、韓国ウォンが対ドルで3週間ぶり高値をつけた。 全般の動きはまちまちで、インドルピー は1カ月ぶり高値となる66.09 ルピーに上昇。 ウォン は0549GMT(日本時間午後2時49分)時点で1162.4 ウォンで、12月初め以来の高値をつけた。 ドル指数 は約0.1%安の97.885。 相場は全般に12月の取引レンジ内にとどまっている。 人民元 は薄商いのなか小幅安。きょうの基準値設定は小幅な元安だった。 フィリピンペソ とマレーシアリンギ はやや上昇、シンガポールドル とタイバーツ は下落している。 あるトレーダーによると、現時点でアジア通貨に明確な方向性はみられない。 発表された11月のタイ輸出は前年比7.4%減で減少幅が予想を上回ったが、バー ツは反応薄だった。 0536GMT(日本時間午後2時36分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *フィリピンペソ、インドルピー、インドネシアルピア、マレーシアリンギの前日引 け値は23日、韓国ウォンは24日。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.45 120.40 -0.04 Sing dlr 1.4062 1.4045 -0.12 Taiwan dlr 32.790 33.005 +0.66 Korean won 1162.90 1167.80 +0.42 Baht 36.08 36.05 -0.08 Peso 47.19 47.23 +0.07 Rupiah 13647.00 13640.00 -0.05 Rupee 66.11 66.21 +0.14 Ringgit 4.2950 4.3103 +0.36 Yuan 6.4771 6.4763 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.45 119.66 -0.66 Sing dlr 1.4062 1.3260 -5.70 Taiwan dlr 32.790 31.718 -3.27 Korean won 1162.90 1099.30 -5.47 Baht 36.08 32.90 -8.81 Peso 47.19 44.72 -5.23 Rupiah 13647.00 12380.00 -9.28 Rupee 66.11 63.03 -4.66 Ringgit 4.2950 3.4965 -18.59 Yuan 6.4771 6.2040 -4.22