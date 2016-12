UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債価格上昇、堅調な2年債入札受け

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*02.00 2.9462% 前営業日終盤 100*22.50 2.9643% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時38分 100*05.00 2.2322% 前営業日終盤 100*01.50 2.2446% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*18.00 1.7180% 前営業日終盤 99*18.25 1.7163% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時02分 99*23.75 1.0108% 前営業日終盤 99*24.00 1.0065% 米金融・債券市場では、2年債入札が堅調な需要を集めたことで長期債中心に国債価 格が上昇した。ただ年末を控え商いは薄かった。 終盤の取引で10年債 は4/32高。利回りは2.230%と、前営業 日終盤の2.243%から低下した。 30年債 は11/32高、利回りは2.945%、2年債 は 価格はほぼ横ばい、利回りは1.014%で推移している。 財務省が実施した260億ドルの2年債入札では、最高落札利回りが1.056%、 応札倍率が2.80倍となった。米連邦準備理事会(FRB)が今月半ばに利上げを決定 したことで短期債は圧力にさらされるとの見方が出ていたことから、堅調な需要が見られ たことは意外性をもって受け止められた。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者のジョージ・ ゴンカルベス氏は「入札前は2年債はFRBの利上げの影響を最も大きく受けるとの見方 が大勢だったが、結局はそうはならなかった」と指摘した。 今週は29日に350億ドルの5年債、30日に290億ドルの7年債が実施される 。年末を控え商いは薄くなると予想されるなかでも、この日の2年債を超える需要が見ら れるとの見方が市場では出ている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は、今週は国債利回りが上昇していることで買い手が引き付けられる一方、年末を控え流 動性が低下していることや、将来的な利上げに対する不透明感が払しょくしきれないこと などで積極的な取引が控えられる可能性もあると指摘。「今週の債券市場はこの2つの流 れの狭間で動くことになる」と述べた。 この日は原油安などを受け米株価が下落。午後に入り国債価格が上げ幅を拡大する一 因となった。 Tボンド先物3月限 は18/32高の155━20/32。 Tノート先物3月限 は3/32高の126─8.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 5.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -35.75 (+0.25)