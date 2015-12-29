［２９日 ロイター］ - ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 ◆国内分 日本日付 時間 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 1/4 10:35 製造業ＰＭＩ Dec 0 52.5 1/7 8:50 対外債券投資 （円） w/e bln JP 0 147.2 1/7 8:50 海外投資家対内株式投資 （円） w/e bln JP 0 -226.2 1/8 8:50 外貨準備高 （ドル） Dec bln $ 0 1233.00 1/8 10:30 毎月勤労統計 Nov 1/8 14:00 景気動向一致指数 Nov 0 2.0 1/8 14:00 先行指数 Nov 0 1.3 1/12 8:50 国際収支-経常収支 Nov bln JP 0 1458.4 1/12 8:50 銀行・信金総貸出(前年比) Dec % 0 2.3 1/12 14:00 景気ウォッチャー調査現状ＤＩ Dec 0 46.1 1/12 14:00 消費者態度指数 Dec 0 42.6 1/14 8:50 企業物価指数 前月比 Dec % 0 -0.1 1/14 8:50 企業物価指数 前年比 Dec % 0 -3.6 1/14 8:50 機械受注（除船舶・電力）前月比 Nov % 0 10.7 1/14 8:50 機械受注（前年比） Nov % 0 10.3 1/18 13:30 鉱工業生産確報 前月比 Nov % 0 -1.0 1/18 13:30 鉱工業生産稼働率指数(前月比 Nov % 0 1.3 11/14 : 実質ＧＤＰ 前期比 Q3 % -0.1 19 -0.3 11/14 : 実質ＧＤＰ 前期比年率 Q3 % -0.2 19 -1.2 11/14 : 実質ＧＤＰ民間最終消費支出 Q3 % 0.4 19 -0.7 11/14 : 実質ＧＤＰ外需寄与度 Q3 % 0.0 19 -0.3 11/14 : 実質ＧＤＰ設備投資 Q3 % -0.4 19 -0.9 ◆海外分 ＊日時はＧＭＴ表記（日本時間マイナス９時間） 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 29Dec 12:30 BR プライマリーバランス Nov BLN BR -14.0 7 -11.53 00 0 29Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 2.1 29Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月比） Oct % 0.2 6 0.2 29Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年比） Oct % 5.4 12 5.5 29Dec 14:00 US ケースシラー20都市（前月比） Oct % 0.5 13 0.6 29Dec 15:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Dec 93.8 24 90.4 29Dec 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Nov % -0.5 11 -1.4 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 5.18 30Dec 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 156.9 30Dec 9:00 EZ Ｍ3（前年比） Nov % 5.4 8 5.3 30Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1764.0 30Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 11 0.2 30Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 107.7 31Dec 6:00 RU サービス部門ＰＭＩ Dec 0 49.8 31Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 270 14 267 31Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 49.8 17 48.7 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CH=スイス、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=ス ウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、M Y=マレーシア、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊人数＝ロイター調査の回答者数