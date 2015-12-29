〔表〕きょうの投信設定（30日）＝12本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─１２〈為替ヘッジあり〉 ＜愛称：グレート・シティ １５─１２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：岩手銀行 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド２０１５─１２ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社： 滋賀銀行 ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１５─１２（為替ヘッジあ り） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：信金中央金庫 ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：寿証券、静岡東海証券、マネックス証券 キャピタル日本株式ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル世界株式ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル世界配当成長ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券