UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝Ｓドルなど下落、リスク回避の動き

(内容を更新しました)

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨市場では、シンガポールドルなど一部通貨が下落。原油価格が28日に3%急落したことが嫌気された。リスク回避の動きも見られた。

シンガポールドル 、ウォン 、インドネシアルピア 、インドルピー が対米ドルで下落した一方、フィリピンペソ 、タイバーツ 、マレーシアリンギ は上昇した。

今年最もパフォーマンスが悪かった通貨はマレーシアリンギで、次がインドネシアルピアだった。

ルピアは10―12月期に約7%上昇したものの、来年は下落するとみられている。メイバンクの外為アナリスト、クリストファー・ウォン氏は「ルピアは今後も内外からの下方圧力にさらされるだろう」との見方を示し、インドネシア中銀は来年2回の利下げを行う可能性があると述べた。ルピアの水準については、来年末に1ドル=1万4500ルピアまで下がるとみているという。ルピアは今年9月、17年ぶり安値となる1万4730ルピアに下落した。

タイでは株式市場から資金が流出し、バーツは今月、対ドルで約0.9%下落した。海外投資家によるタイ株式の売り越しは28日時点で352億バーツ(9億7480万米ドル)。

0537GMT(日本時間午後2時37分)時点で、アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。

*Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。

Change on the day Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.31 120.38 +0.06 Sing dlr 1.4098 1.4078 -0.14 Taiwan dlr 32.796 33.020 +0.68 Korean won 1166.90 1165.40 -0.13 Baht 36.11 36.13 +0.06 Peso 47.11 47.16 +0.12 Rupiah 13690.00 13645.00 -0.33 Rupee 66.35 66.19 -0.24 Ringgit 4.2900 4.2985 +0.20 Yuan 6.4856 6.4880 +0.04

Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.31 119.66 -0.54 Sing dlr 1.4098 1.3260 -5.94 Taiwan dlr 32.796 31.718 -3.29 Korean won 1166.90 1099.30 -5.79 Baht 36.11 32.90 -8.89 Peso 47.11 44.72 -5.06 Rupiah 13690.00 12380.00 -9.57 Rupee 66.35 63.03 -5.00 Ringgit 4.2900 3.4965 -18.50 Yuan 6.4856 6.2040 -4.34