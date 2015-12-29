米金融・債券市場＝国債利回り急上昇、5年債入札結果に失望

［ニューヨーク ２９日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時02分 99*07.50 3.0391% 前営業日終盤 101*02.00 2.9462% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時16分 99*15.00 2.3103% 前営業日終盤 100*05.00 2.2322% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間15時53分 99*07.25 1.7899% 前営業日終盤 99*18.00 1.7180% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時48分 99*26.00 1.0950% 前営業日終盤 99*23.75 1.0108% 米金融・債券市場は薄商いの中、国債利回りが急上昇した。５年債入札結果が失望を 誘ったほか、原油相場の回復で国債需要が後退した。 ２年債 利回りが一時、２０１０年４月以来の高水準となる１．１０３％を 記録、５年債利回り も６月以来の高水準、１．７９８％をつけた。 終盤の取引で、３０年債 は２ポイント安。利回りは３．０４３％で、前 日終盤の２．９４％から上昇した。 １０年債 は２４／３２安。利回りは２．３０８％と、前日終盤の２．２ ２５％から上昇した。 ５年債 は１２／３２安。利回りは１．７９３％と、前日の１．７１６％か ら上昇した。 Ｔボンド先物３月限 は２━１１／３２安の１５３━０９／３２。 Ｔノート先物３月限 は１９．５／３２安の１２５─２１／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.75 (-5.25) U.S. 3-year dollar swap spread 5.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -7.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -38.00 (-2.25)