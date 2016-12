4日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大発会 通常国会召集 0925 閣議、閣議後会見 1000 安倍首相会見 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 12月30日(水) ◇指標 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 15:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Nov ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 ◇休場 フィリピン休場 12月31日(木) ◇指標 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) ◇イベント 東南アジア諸国連合(ASEAN)経済共同体(AEC)発足 ◇休場 韓国、タイ、ブラジル 1月1日(金) ◇指標 01:00 中国製造業PMI(国家統計局) Dec 01:00 中国非製造業PMI(国家統計局) Dec ◇イベント 日本が主要8カ国(G8)会合議長国(16年末まで) 中国が20カ国・地域(G20)会合議長国(16年末まで) オランダが欧州連合(EU)議長国(6月末まで) 日本が国連安保理非常任理事国(2017年末まで) ◇休場 オーストラリア、中国、香港、韓国、米、シンガポール、ブラジル、独、仏、英 1月2日(土) 1月3日(日) 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 18:15 フィッシャー米FRB副議長が講演 "Central Banking: What's Next?" 1月4日(月) ◇指標 00:00 シンガポール:GDP速報値 Q4 01:45 中国製造業PMI(財新) Dec 08:50 仏製造業PMI改定値 Dec 08:55 独製造業PMI改定値 Dec 09:00 ユーロ圏製造業PMI改定値 Dec 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Dec 14:45 米製造業PMI改定値(マークイット) Dec 15:00 米ISM製造業景気指数(ISM) Dec 15:00 米建設支出(商務省) Nov ◇イベント 22:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "U.S. Economic and Monetary Policy Developments" (日本時間4日07:30) 00:00 シンガポールGDP速報値 Q4