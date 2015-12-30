4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大発会 通常国会召集 0925 閣議、閣議後会見 1000 安倍首相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月３０日（水） ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Nov ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 ◇休場 フィリピン休場 １２月３１日（木） ◇指標 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） ◇イベント 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）経済共同体（ＡＥＣ）発足 ◇休場 韓国、タイ、ブラジル １月１日（金） ◇指標 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Dec ◇イベント 日本が主要８カ国（Ｇ８）会合議長国（１６年末まで） 中国が２０カ国・地域（Ｇ２０）会合議長国（１６年末まで） オランダが欧州連合（ＥＵ）議長国（６月末まで） 日本が国連安保理非常任理事国（２０１７年末まで） ◇休場 オーストラリア、中国、香港、韓国、米、シンガポール、ブラジル、独、仏、英 １月２日（土） １月３日（日） 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論会に参加 18:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 "Central Banking: What's Next?" １月４日（月） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q4 01:45 中国製造業ＰＭＩ（財新） Dec 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Dec 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Dec 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec 15:00 米建設支出（商務省） Nov ◇イベント 22:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "U.S. Economic and Monetary Policy Developments" （日本時間４日07:30） 00:00 シンガポールＧＤＰ速報値 Q4