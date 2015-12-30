UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝12本、40億9106万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド ２０１５─１２〈為替ヘッジあり〉 ＜愛称：グレート・シティ １５─１２＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：１５億４１３０万円 販売会社：岩手銀行 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド２０１５─１２ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：１９億２９１０万円 販売会社： 滋賀銀行 ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１５─１２（為替ヘッジあ り） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：２００億円 設定額：３億４２８６万円 販売会社：信金中央金庫 ドイツ株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：（為替ヘッジあり）１億００２７万円／（為替ヘッジなし）１億７６８０万 円 販売会社：寿証券、静岡東海証券、マネックス証券 キャピタル日本株式ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル世界株式ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル世界配当成長ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：１０万円（自己設定） 設定額：１０万円 販売会社：みずほ証券