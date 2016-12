UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝横ばいか下落、人民元安が圧迫

(情報を追加しました) [シンガポール 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨市場は人民元安に圧迫 され、おおむね横ばいか下落した。 中国人民銀行(中央銀行)が元の対ドル基準値を元安に設定したことを受け、元はオ ンショア、オフショア市場のいずれでも軟調となった。オフショア市場では0721GM T(日本時間午後4時21分)に2011年9月以来の安値となる1ドル=6.6090 元をつけた。 元の下落に追随してシンガポールドル が売られた。市場関係者によると、シ ンガポール金融通貨庁(MAS)が採用する通貨バスケットに人民元が組み込まれている とみられることから、元相場の動向がシンガポールドルの動きに影響しているもよう。 アジア新興国通貨の対ドル相場は通年で下落する見込みで、下落幅が最も大きいのは マレーシアリンギ、続いてインドネシアルピアとなっている。 2016年も軟調な地合いが続くとみられ、シンガポール銀行の為替ストラテジスト は、中国経済と元相場をめぐる懸念により、来年下半期に向けてドルが対アジア通貨で上 昇するとの見通しを示した。 0716GMT(日本時間午後4時16分)時点で、アジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。フィリピン市場は30日から1月1日まで祝日で休場となる。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.41 120.46 +0.04 Sing dlr 1.4137 1.4125 -0.08 Taiwan dlr 32.867 33.035 +0.51 Korean won 1171.71 1169.60 -0.18 Baht 36.03 36.10 +0.19 Peso* 47.06 47.06 +0.00 Rupiah 13795.00 13740.00 -0.40 Rupee 66.40 66.40 +0.00 Ringgit 4.2900 4.2935 +0.08 Yuan 6.4903 6.4852 -0.08 * Financial markets in the Philippines are closed from Dec. 30 through Jan. 1 for public holidays. Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.41 119.66 -0.63 Sing dlr 1.4137 1.3260 -6.20 Taiwan dlr 32.867 31.718 -3.50 Korean won 1171.71 1099.30 -6.18 Baht 36.03 32.90 -8.69 Peso 47.06 44.72 -4.97 Rupiah 13795.00 12380.00 -10.26 Rupee 66.40 63.03 -5.07 Ringgit 4.2900 3.4965 -18.50 Yuan 6.4903 6.2040 -4.41