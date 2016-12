米金融・債券市場＝国債価格横ばい、原油・株安のなか

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*08.50 3.0375% 前営業日終盤 99*08.50 3.0375% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*19.50 2.2943% 前営業日終盤 99*15.50 2.3085% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50 1.7926% 前営業日終盤 99*07.25 1.7899% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.25 1.0752% 前営業日終盤 99*26.00 1.0950% 米金融・債券市場は、7年債入札が失望を誘う結果となり、原油相場が低迷、株式市 場が下落するなか、国債価格はほぼ横ばいで推移した。 290億ドルの7年債入札は、一部投資家がすでに年内の取引を終えていたため、需 要は弱かった。 北海ブレント先物が11年ぶり安値に迫り、株式相場を押し下げた。サウジアラビア が、減産の考えがないとしたことが材料視された。 この日の金融市場は薄商いのなか、値動きの大きい展開となったとの指摘も聞かれた 。 5年債利回り は一時、2014年9月以来の高水準となる1.824%を つけた。その後低下に転じ、ほぼ変わらずで取引を終えた。 このほか、2年債 は1/32高。利回りは1.075%と、前日終盤の1 .095%から低下した。 10年債 は横ばい。利回りは2.305%、前日終盤は2.307%だ った。 30年債 は2/32安。利回りは3.044%と、前日終盤の3.04 1%から上昇した。 原油安は、インフレが引き続き抑制的に推移する見通しを示すとされる。アナリスト らは、原油安に伴って、短期債が売られ、長期債は買われて、利回り曲線のフラット化が 一層進んだと指摘する。 USバンク・ウエルスマネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマン 氏は、原油価格が下落し、債券市場の取引も低調、入札時期も悪く、来年は2━3回(a few times)の米利上げがあるとの予想も出て、幾分値動きが大きくなったと分析した。 同氏は、2年債利回りが年初来2倍に上昇したとし、短中期国債利回りに引き続き上 昇圧力が掛かると見通した。 Tボンド先物3月限 は1/32安の153━08/32。 Tノート先物3月限 は1.5/32安の125━19.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -39.50 (-1.50)