米金融・債券市場＝利回り年初来上昇、イールドカーブはフラット化

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*22.50 3.0150% 前営業日終盤 99*08.50 3.0375% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*26.50 2.2694% 前営業日終盤 99*19.50 2.2943% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*30.75 1.7582% 前営業日終盤 99*25.50 1.7926% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間13時42分 99*28.75 1.0517% 前営業日終盤 99*27.25 1.0752% 米金融・債券市場では国債価格が上昇し、今年最後の取引を終了した。利回りは年初 来で上昇、イールドカーブは前年からフラット化した。 指標10年債 は10/32高、利回りは2.269%。利回りは年初か ら27ベーシスポイント(bp)上昇した。 2年債 は2/32高、利回りは1.051%。利回りは29日、2010 年4月以来の高水準をつけた。 30年債 は18/32高、利回りは3.015%。利回りは年初から8 bp上昇した。 バークレイズ米債インデックス の年初から30日までのリターンは0.67 %、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ米債インデックス は0.65% だった。 国債価格は今年初旬に急上昇。予想よりも緩慢な米経済成長ペースを踏まえ、連邦準 備理事会(FRB)が利上げ時期を遅らせるとの観測が背景。その後、米利上げ時期をめ ぐる不透明感が一因となり、利回りは変動する展開となった。 さらに、FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「6月に 米債が売りを浴びたことが今年最大の出来事だった」と指摘。「中国経済が政策変更に即 時に反応しないことが理由だった」と述べた。 FRBが12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で約10年ぶりの利上げに踏み 切った後は、イールドカーブのベア・フラットニング進んだ。強気な投資家は、利上げが 緩やかなペースにとどまることを見込み、2016年もベア・フラットニングが継続する と予想する。 Tボンド先物3月限 は16/32高の153━24/32。 Tノート先物3月限 は9.5/32高の125━29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -8.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -39.75 (unch)